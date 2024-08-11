Sultangazi'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Zafer Eren'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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Sultangazi'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Zafer Eren'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Sultangazi'de dün gece kimliği belirsiz motosikletli iki saldırganın kurşunlarının hedefi olan 20 yaşındaki Zafer Eren'in cenazesi, yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

11.08.2024 14:58
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Sultangazi'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Zafer Eren'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Sultangazi'de dün gece kimliği belirsiz motosikletli iki saldırganın kurşunlarının hedefi olan 20 yaşındaki Zafer Eren'in cenazesi, yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, dün gece 22.15 sıralarında Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bir düğün salonu önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli iki saldırgan düğün salonunun önüne gelerek husumetli olduğu kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda çevrede bulunan 4 kişi yaralanırken, kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki Zafer Eren ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Eren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Zafer Eren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından 20 yaşındaki gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Eren'in cenazesi, öğle namazına müteakip Arnavutköy Bolluca Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bolluca Mezarlığında toprağa verilecek.

Kimliği belirsiz motosikletli iki saldırgan henüz yakalanamazken polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Sultangazi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Zafer Eren'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Zafer Eren'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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