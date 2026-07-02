Sultangazi'de Tacizci Tutuklandı - Son Dakika
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Sultangazi'de Tacizci Tutuklandı

02.07.2026 11:19
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14 yaşındaki bir kızı taciz eden iş yeri sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Salı günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi C Caddesi üzerinde bulunan bir terzi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Çocuğun durumu ailesine anlatmasının ardından iş yerinin önünde kısa sürede çok sayıda kişi toplandı. Kalabalığın tepkisi üzerine şüpheli kendisini dükkana kilitlerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerginliğin artması üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Yaşanan arbede ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından dükkandan çıkarılarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Tacizci Tutuklandı - Son Dakika

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