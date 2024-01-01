 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de Tehlikeli Elektrikli Scooter Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de Tehlikeli Elektrikli Scooter Yolculuğu

Sultangazi'de iki kız arkadaş, güvenlik önlemi almadan elektrikli scooterla kilometrelerce yolculuk yaparken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçe değiştirerek Gaziosmanpaşa'ya kadar giden kızlar, trafikteki uyarılara aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde ilerledi.

Sultangazi\'de Tehlikeli Elektrikli Scooter Yolculuğu
01.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:12
Abone Ol

Sultangazi'de elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de iki kız arkadaş elektrikli scooterla akan trafiğe aldırış etmeden kilometrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Gaziosmanpaşa istikametinde yaşandı. Tek kişinin kullanımı için tasarlanan elektrikli scootera binen 2 kız arkadaş, güvenlik önlemi almadan trafikte kilometrelerce yolculuk yaptı. Cadde üzerinde ve yoğun trafiğin arasında kendilerini uyarmak için korna çalan diğer sürücülere aldırış dahi etmeden ilerleyen iki arkadaş yolculuk esnasında ilçe değiştirip Sultangazi'den Gaziosmanpaşa'ya geçtiler. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Tehlikeli Elektrikli Scooter Yolculuğu - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:08:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Tehlikeli Elektrikli Scooter Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement