Sultangazi'de Yıkımda Bina Hasar Gördü

Sultangazi'de kentsel dönüşüm yıkımında 5 katlı binanın duvarı zarar gördü

İSTANBUL - Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında iş makinesi operatörü hatalı manevra yapınca bitişikteki 5 katlı binaya zarar verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada gerçekleştirilen binada iş makinesi operatörü hatalı manevra yaptı. Yanlış manevra sonucunda iş makinesi bitişikte bulunan 5 katlı binanın çatı katına çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın duvarı iki farklı noktadan hasar gördü. Olay sonrası bina sahibi ile yıkımı gerçekleştiren yüklenici firmanın tadilat konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığı öğrenildi. Öte yandan, yıkım çalışmasının yapıldığı anlar ise havadan görüntülendi.