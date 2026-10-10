Sultangazi Habipler'de İETT otobüsü duvara çarptı, 4 kişi yaralandı

Sultangazi Habipler'de İETT otobüsü duvara çarptı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi Habipler Mahallesi'nde İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Sultangazi Habipler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak: İHA
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