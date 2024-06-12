Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit Ufuk Demirkıran'ı Unutmadı - Son Dakika
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Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit Ufuk Demirkıran'ı Unutmadı

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Demirkıran'ın şehadetinin yıl dönümünde mezarını ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette, şehidin ruhuna dualar edildi ve ailesine taziyeler sunuldu. Jandarma personeli, Demirkıran ailesinin evine giderek onlarla bir araya geldi ve acılarını paylaştı. Bu anlamlı ziyaret, jandarmanın Demirkıran ailesinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

12.06.2024 10:37
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Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 11 Haziran 2017 tarihinde Bingöl ilinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Demirkıran'ı şehadetinin yıl dönümünde unutmadı.

Şehidin Sultanhisar ilçesinde bulunan mezarı ve ailesi, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından ziyaret edildi. Ziyarette, şehidin ruhuna dualar edilip, ailesine taziyeler sunuldu. Jandarma personeli, Demirkıran ailesinin evine giderek onlarla bir araya geldi ve acılarını paylaştı. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, şehadet yıl dönümünde gerçekleştirdiği anlamlı ziyaret ile bir kez daha jandarmanın Demirkıran ailesinin yanında olduğunu gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sultanhisar, Jandarma, Bingöl, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit Ufuk Demirkıran'ı Unutmadı - Son Dakika


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