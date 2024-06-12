Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit Ufuk Demirkıran'ı Unutmadı

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Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 11 Haziran 2017 tarihinde Bingöl ilinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Demirkıran'ı şehadetinin yıl dönümünde unutmadı.

Şehidin Sultanhisar ilçesinde bulunan mezarı ve ailesi, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından ziyaret edildi. Ziyarette, şehidin ruhuna dualar edilip, ailesine taziyeler sunuldu. Jandarma personeli, Demirkıran ailesinin evine giderek onlarla bir araya geldi ve acılarını paylaştı. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, şehadet yıl dönümünde gerçekleştirdiği anlamlı ziyaret ile bir kez daha jandarmanın Demirkıran ailesinin yanında olduğunu gösterdi. - AYDIN