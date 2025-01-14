Suluova\'da Elektrik Trafosu Önünde Ölü Bulundu

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Amasya'nın Suluova ilçesinde arazideki bir elektrik trafosunun önünde bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ayrancı köyü civarındaki arazideki elektrik dağıtım trafosu önünde bir erkek şahsın yerde yattığının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen şahsın Tokat'ın Pazar ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Bilir (59) olduğu belirlendi.

Bilir'in cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA