Amasya'nın Suluova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki eve sıçramadan kontrol altına alındı. Olay mahalle sakinlerine kısa süreli panik yaşattı.
Yangın, Eski Çeltek Mahallesi Hilal Tepesi civarındaki otluk alanda meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının bir eve yaklaşması nedeniyle ekipler müdahaleyi kısa sürede gerçekleştirerek alevlerin yerleşim alanına sıçramasını engelledi.
Yangın tamamen söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Suluova'da Otluk Alanda Yangın Korkuttu - Son Dakika
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