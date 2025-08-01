Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil tıra çarptı. Kazada otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Cengiz S. yönetimindeki 05 ABY 091 plakalı otomobil, Suluova Organize Sanayi bölgesinden anayola giriş yapmaya çalıştığı esnada Merzifon'dan Suluova istikametine seyir halinde olan sürücü Muhsin K.'nın kullandığı 35 AHC 185 plakalı tıra çarparak savruldu.
Büyük çapta maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Suluova'da Otomobil Tıra Çarptı - Son Dakika
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