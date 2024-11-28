Sumatra'da Sel ve Heyelan Felaketi: 27 Ölü

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Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda cumartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Toprak kayması nedeniyle Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Deli Serdang bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 20 kişi ise yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, araçların otoyolda çamur altına kalması sonucu kaybolan kişilerin kurtarma ekiplerince arandığı belirtildi. Karo, Güney Tapanuli ve Padang Lawas bölgelerinde ise toplam can kaybının 20'ye ulaştığı açıklandı.

Heyelan ve sel nedeniyle evlerde, camilerde ve tarım arazilerinde hasar meydana gelirken, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da yaşanan sel felaketi, düzenlenen bölgesel seçimlerde oy kullanma işlemlerinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. - SUMATRA