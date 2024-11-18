Sumi'de Rus Füze Saldırısı: 10 Ölü, 55 Yaralı - Son Dakika
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Sumi'de Rus Füze Saldırısı: 10 Ölü, 55 Yaralı

Sumi\'de Rus Füze Saldırısı: 10 Ölü, 55 Yaralı

Rusya'nın Sumi şehrine düzenlediği füze saldırısında 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda araç da zarar gördü. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

18.11.2024 10:06  Güncelleme: 10:27
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Rus güçlerinin Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi şehrinde bir konuta düzenlediği füzeli saldırıda 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 8'i çocuk 55 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna 2022 yılından bu yana birbirlerinin topraklarında sivilleri hedef alıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi şehrinde 9 katlı bir binaya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybederken 8'i çocuk 55 kişi yaralandı. Çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sumi Askeri Yönetimi Başkanı Vladimir Artyukh yaptığı açıklamada, "Sumi şehri pazar akşamı cehenneme dönüştü, Rusya'nın topraklarımıza getirdiği bir trajedi" dedi. Artyukh, şehre yapılan bir başka füze saldırısının da kritik alt yapıyı vurduğunu ve şehri elektriksiz bıraktığını belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

"59 Ukrayna İHA'sı imha edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca 59 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarıldı. Açıklamaya göre, imha edilen İHA'lardan 2'si başkent Moskova'ya doğru ilerliyordu, 45 İHA da Bryans bölgesinde düşürüldü. Diğer İHA'lar ise Kursk, Belgorod, Tula bölgelerinde imha edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "İlk bilgilere göre, enkazın düştüğü yerde herhangi bir hasar ya da can kaybı yok" dedi. - SUMİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sumi'de Rus Füze Saldırısı: 10 Ölü, 55 Yaralı - Son Dakika

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