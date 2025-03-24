Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı

Rusya\'nın Ukrayna\'ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy kentine düzenlediği füze saldırısında 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı. Saldırıda bir sanayi tesisi hedef alınırken; yerleşim yerlerinde de hasar meydana geldi.

24.03.2025 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'daki Sumy kentine düzenlediği füze saldırısında 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere yapılan görüşmeler devam ederken, Rusya Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi.

14'Ü ÇOCUK 65 YARALI

Ukrayna'daki Sumy kentine düzenlene saldırıda 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı. Sanayi tesisinin hedef alındığı saldırıda yerleşim yerleri de hasar gördü.

Sumy Bölge Valisi Volodymyr Artiukh, "Düşman, şehir merkezine füze saldırısı düzenledi. Birkaç yüksek katlı bina ve bir okul hasar gördü. Çocuklar sığınaktaydı" dedi.

Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sumy'e, Rusya tarafından sık sık dron ve füze saldırısı düzenleniyor.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ukrayna, Dünya, Çocuk, Rusya, kiev, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    aslan Putin 0 9 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Abi neden askeriyeleri bakanlıkları bombalamıyolarda siviller. Bu nasıl bi savaş aklım almıyo 4 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    Something about you makes my skin tingle. Let's explore this feeling further, shall we? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:12:08. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement