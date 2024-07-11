Sungurlu\'da İtfaiye Ekipleri Yavru Kediyi Kurtardı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobile sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sunguroğlu Mahallesi Diğ çayı yanında yavru bir kedi, bir otomobilin arka kısmına girip kabloların olduğu bölümde sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar bir süre uğraştıktan sonra kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı. - ÇORUM