Sungurlu’da itfaiye 1 ayda 166 olaya müdahale etti - Son Dakika
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Sungurlu’da itfaiye 1 ayda 166 olaya müdahale etti

Sungurlu’da itfaiye 1 ayda 166 olaya müdahale etti
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Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayında 166 olaya müdahale etti. Bunların 130'unu anız yangınları oluştururken, 9 trafik kazası, 4 kapı açma, 8 hayvan kurtarma, 1 mahsur kalma ve 14 farklı olay da kayıtlara geçti. Yetkililer, anız yangınlarının çevreye ve yerleşim alanlarına zarar verdiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Temmuz ayında müdahale ettiği 166 olayın 30'unu anız yangınları oluştuğu belirtildi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında ilçe genelinde meydana gelen toplam 166 olaya müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için yoğun mesai harcadı. İtfaiye Müdürlüğü verilerine göre Temmuz ayında meydana gelen olayların 130'unu anız yangınları oluşturdu. Ekipler ayrıca 9 trafik kazası, 4 kapı açma, 8 hayvan kurtarma, 1 mahsur kalma ve 14 farklı olaya müdahalede bulundu.

Açıklanan istatistiklerde anız yangınlarındaki artış dikkat çekti. 2026 yılının ilk altı ayında toplam 103 vakaya müdahale edilirken, sadece Temmuz ayında 130 anız yangınının meydana gelmesi, özellikle yaz aylarında artan yangın riskini bir kez daha ortaya koydu.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, anız yangınlarının tarım arazileri, doğal yaşam ve çevre üzerinde ciddi tahribata yol açtığını, aynı zamanda yerleşim alanlarını da tehdit ettiğini belirterek vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, yangınların önlenmesinde en büyük sorumluluğun vatandaşlara düştüğünü vurgulayarak, özellikle hasat döneminde anız yakılmaması konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu’da itfaiye 1 ayda 166 olaya müdahale etti - Son Dakika

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