Sungurlu\'da Kaza: 2 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu Organize Sanayi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 19 AEF 758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki refüje çıktı ve ardından ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan S.K. ve H.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM