 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Telefon Dolandırıcılığına Karşı Seferberlik İlan Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Telefon Dolandırıcılığına Karşı Seferberlik İlan Etti

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı ilçe genelinde seferberlik ilan etti. Otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcuları sürekli dolaşarak vatandaşların şüpheli bir durumda olup olmadığını gözlemleyen ekipler, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla el ilanı dağıtarak uyarıyorlar. Ayrıca polis ekipleri, uygun görülen noktalara uyarı posterleri astılar.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Telefon Dolandırıcılığına Karşı Seferberlik İlan Etti
30.01.2024 - 14:01,
Abone Ol

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, son dönemlerde artış gösteren telefon dolandırıcılığına karşı ilçe genelinde seferberlik ilan etti.

Ekipler gün içerisinde otobüs durakları, banka önleri, kuyumcuları sürekli dolaşarak vatandaşların şüpheli bir durumda olup olmadığını gözlemlerken yine polis ekipleri aynı bölgede vatandaşları bilgilendirmek amacıyla el ilanı dağıtarak vatandaşları uyarıyorlar. Polis ekipleri tarafından uygun görülen noktalara uyarı posterleri astılar. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sungurlu, Banka, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Telefon Dolandırıcılığına Karşı Seferberlik İlan Etti - Son Dakika


14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46
Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36
Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı

Son Dakika
14:59 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Montrö Sözleşmesi tartışılamaz
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30 Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25 Maldivler parlamentosunda vekiller arasında kavga! Kimi saç çekti, kimi yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:16:37. #1.12#
SON DAKİKA: Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Telefon Dolandırıcılığına Karşı Seferberlik İlan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement