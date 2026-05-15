Sunrooftan çıktı, ceza yiyince beddua etti

Kadıköy Sahil Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilde sunrooftan çıkan sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Trafik akışı sırasında aracın tavanından çıkan sürücünün rahat tavırları çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Tehlikeli yolculuk, dron kamerasıyla kaydedildi.

SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Yapılan incelemelerin ardından sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Ceza işlemleri sırasında sürücünün tepki gösterdiği beddua ettiği anlar da kameralara yansıdı.