Şüpheli Valiz İzmit'te Patlatıldı - Son Dakika
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Şüpheli Valiz İzmit'te Patlatıldı

Şüpheli Valiz İzmit\'te Patlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizin boş olması yüreklere su serpti.

08.08.2024 17:33
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizin boş olması yüreklere su serpti.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gönüllü Sokak'ta meydana geldi. Duvar dibinde bırakılan ve uzun süre alınmayan valizi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik çemberi oluşturdu. Bomba imha uzmanları da bölgeye gelerek gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fünye yardımıyla şüpheli valizi kontrollü şekilde patlattı. Valiz boş çıkarken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şüpheli Valiz İzmit'te Patlatıldı - Son Dakika

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