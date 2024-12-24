Suriye'de DEAŞ'a Hava Saldırısı - Son Dakika
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Suriye'de DEAŞ'a Hava Saldırısı

Suriye\'de DEAŞ\'a Hava Saldırısı

ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısında 2 DEAŞ'lı teröristi öldürdü, 1 yaralı.

24.12.2024 07:16
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'ye düzenlenen hava saldırısında 2 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü, 1'inin yaralandığını açıkladı. Saldırıda, silah dolu bir kamyonun da imha edildiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Dayr az Zawr bölgesinde bulunan bir DEAŞ hedefine yönelik hassas hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, daha önce Suriye rejimi ve Rusya tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleşen saldırıda 2 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü, 1'inin ise yaralandığı belirtildi. Silah dolu bir kamyonun da saldırıda imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu hava saldırısı, bölgedeki ortaklarıyla birlikte CENTCOM'un teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına yönelik sivil ve askeri saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme kabiliyetlerini azaltma ve engelleme taahhüdünün bir parçasıdır" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriye'de DEAŞ'a Hava Saldırısı - Son Dakika

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