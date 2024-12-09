Suriye'de halk Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini parçalayıp sokaklarda sürükledi.
Suriye'de 1963'de iktidara gelen 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, halk kutlamalara devam ediyor. Başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan kalabalık, Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini parçaladı. Heykel bir kamyonet arkasına bağlanarak, sürüklendi. Suriyeliler, tekbir getirerek Esad karşıtı sloganlar attı. - ŞAM
Son Dakika › 3.Sayfa › Suriye'de Hafız Esad Heykeli Parçalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?