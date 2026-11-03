Suriye'de Humus rafinerisine saldırı planlayan Hizbullah hücresi gözaltına alındı - Son Dakika
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Suriye'de Humus rafinerisine saldırı planlayan Hizbullah hücresi gözaltına alındı

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Suriye güvenlik güçleri, Hizbullah'ın Humus petrol rafinerisine yönelik saldırı planını engelledi. SANA'ya göre Hizbullah bağlantılı hücre üyeleri gözaltına alındı, saldırıda kullanılacak patlayıcı düzenekler ele geçirildi; gözaltı sayısı açıklanmadı.

Suriye güvenlik güçleri, Hizbullah'ın Humus petrol rafinerisine saldırı planını engelledi.

Suriye'de güvenlik güçleri, Hizbullah'ın saldırı planını engelledi. Suriye devlet haber ajansı SANA tarafından yayınlanan haberde, istihbarat teşkilatı ve iç güvenlik güçlerinin Humus petrol rafinerisine saldırı düzenlemeyi planlayan Hizbullah ile bağlantılı bir hücrenin üyelerini gözaltına aldığı aktarıldı.

Haberde, güvenlik güçlerinin saldırıda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı düzenekleri ele geçirdiği belirtilirken, kaç kişinin gözaltına alındığı veya saldırı planının ne zaman ortaya çıkarıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Humus Rafinerisi, Suriye'nin başlıca petrol işleme tesislerinden biri olmasının yanı sıra iç piyasaya akaryakıt sağlayan önemli merkezlerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaSuriyeGüncelDünyaSon Dakika

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