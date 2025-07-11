Suriye'deki Yangın Türkiye Sınırına Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Suriye'deki Yangın Türkiye Sınırına Ulaştı

Suriye\'deki Yangın Türkiye Sınırına Ulaştı
11.07.2025 21:18  Güncelleme: 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Lazkiye bölgesinde çıkan orman yangını, Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Ekipler, sınır hattında yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Suriye'nin Lazkiye bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Sınır hattında devam eden ve zaman zaman Türkiye tarafına geçen alevlere ekipler müdahale ediyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde bir süre önce başlayan orman yangınını söndürmek için Türkiye'den de destek ekip gitmişti. Günlerdir devam eden orman yangınında alevler, ülkenin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına ulaştı. Teyakkuzda bekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ediyorlar. Günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle Yayladağı ilçesi duman tabakasıyla kaplandı.

Ekiplerin sınır hattında teyakkuzda olduğunu ifade eden Celal Sarı, alevlere müdahale eden ekiplere kolaylıklar diledi. - HATAY

Kaynak: İHA

hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriye'deki Yangın Türkiye Sınırına Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş... Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı

19:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
18:52
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
17:02
PKK’nın silah bırakmasının ardından Erdoğan’dan ilk açıklama
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
11:28
Somer Şef’ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
11:09
İlk PKK’lı grup silahlarını yaktı
İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
10:58
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
10:46
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
10:44
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
10:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
10:25
Görüntü Türkiye’den Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
09:59
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 21:21:38. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'deki Yangın Türkiye Sınırına Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.