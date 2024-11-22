Suriye Uyruklu Adam, Para İçin Kadını Öldürdü - Son Dakika
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Suriye Uyruklu Adam, Para İçin Kadını Öldürdü

Suriye Uyruklu Adam, Para İçin Kadını Öldürdü

Leyla Üren'i bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Ahmad El Avvad, cinayet gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesinde, kadının çantasında para görünce almak istediğini ve karşı koyması üzerine cinayeti işlediğini belirtti.

22.11.2024 21:58  Güncelleme: 22:01
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Yalnız yaşadığı evinde Leyla Üren'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmad El Avvad, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde evine gittiği Leyla Üren'in çantasında para gördüğünü ve almak istediğini söyleyen Ahmad El Avvad, "Leyla Üren'in çantasındaki paraları görünce almak istedim. Ancak karşı koyması üzerine mutfaktan aldığım ekmek bıçağıyla boğazını kestim ve paraları alarak kaçtım" dediği öğrenildi. Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber: -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Suriye, Hukuk, Suç, Son Dakika

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