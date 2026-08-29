Sürmene'de Drift Yapan Sürücülere Cezalar - Son Dakika
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Sürmene'de Drift Yapan Sürücülere Cezalar

Sürmene\'de Drift Yapan Sürücülere Cezalar
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Sürmene'de drift yapan 2 sürücüye toplam 281 bin TL ceza ve 60 gün ehliyetine el konuldu.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kavşakta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 281 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sürmene ilçesinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptıkları tespit edilen 2 sürücü, ekiplerin çalışması sonucu belirlendi.

Trafik ekiplerince sürücülere toplam 281 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Drift yapılan araçlar da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sürmene, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürmene'de Drift Yapan Sürücülere Cezalar - Son Dakika

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