Eski belediye başkan yardımcısının cinayet şüphelisi yakalandı

Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ı Rize'de bıçakla öldüren şüpheli, Artvin'in Hopa ilçesinde kan izleri takip edilerek yakalandı.

Sürmene Belediyesi'nin bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, V.Y. birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen olayın şüphelisi V.Y.'nin içerisinde bulunduğu aracın tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı. Bölgedeki kalabalıktan da istifade eden V.Y. yaya olarak kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede tespit edilen kan izlerini takip etmesi sonucu, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen V.Y., bölgede bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. - ARTVİN