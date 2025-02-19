Suruç\'ta Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık suçundan 14 yıl 11 ay 25 gün aranması bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açıktan hırsızlık suçundan 14 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki İ.D. isimli şahıs yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ŞANLIURFA