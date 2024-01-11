 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suruç'ta Stajyer Avukat Saldırıya Uğradı, Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suruç'ta Stajyer Avukat Saldırıya Uğradı, Saldırgan Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, haciz işlemi yaptıktan sonra takip edilen stajyer avukat B.T., iş yeri sahibi A.E. tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Saldırgan A.E. ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Suruç\'ta Stajyer Avukat Saldırıya Uğradı, Saldırgan Tutuklandı
11.01.2024 - 10:27,
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, haciz işlemi yaptıktan sonra takip edilen stajyer avukat saldırıya uğrayarak yaralandı, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Suruç ilçesinde bir iş yerinde haciz işlemleri gerçekleştiren İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer avukat B.T., il merkezine geldikten sonra kendisini takip eden iş yeri sahibi A.E. tarafından saldırıya uğradı. Darbedilen avukat, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen avukat tedavi altına alındı. Yapılan soruşturma sonrası saldırgan A.E. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa, İstanbul, Saldırı, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suruç'ta Stajyer Avukat Saldırıya Uğradı, Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika


11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:03
Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı

Son Dakika
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
09:07 Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, kendisini eskortla aldatan eşinden boşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:37:26. #1.12#
SON DAKİKA: Suruç'ta Stajyer Avukat Saldırıya Uğradı, Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement