Suruç\'ta uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimi şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şahıs ekipler tarafından yakalandı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA