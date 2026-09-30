Sürücü, Diyarbakır Kayapınar'da alev alan tırı çekti, kupası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sürücü, Diyarbakır Kayapınar'da alev alan tırı çekti, kupası kullanılamaz hale geldi

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Sürücü, Diyarbakır Kayapınar\'da alev alan tırı çekti, kupası kullanılamaz hale geldi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi civarında seyir halindeki tırın kupa bölümü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücünün aracı sağ şeride çekip itfaiyeye haber vermesiyle söndürülen yangında kupa bölümü kullanılamaz hale geldi; çıkış nedeni inceleniyor.

Diyarbakır'da seyir halindeki tırın kupası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki tırın kupa bölümü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracı sağ şeride çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
DiyarbakırKayapınar3. SayfaOtomobilGüncelSon Dakika

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