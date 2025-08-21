İstanbul'da bir kadın sürücünün trafikteki tehlikeli hareketleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir kadın sürücü, trafikte seyir halindeyken ayağını direksiyona dayayıp telefonla ilgilendi. Yola bakmak yerine tamamen telefonuna odaklanan kadının bu rahat tavırları, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin ve yayaların hayatını tehlikeye attı
O anları kaydeden sürücü ise, "Kadındaki rahatlığa bak" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Görüntülendiğini anlayan kadın, hemen toparlanıp hızla uzaklaştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler - Son Dakika
