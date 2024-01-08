 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs devrildi: 7 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs devrildi: 7 yaralı
08.01.2024 - 14:05,
Abone Ol

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs devrildi: 7 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sularında Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi.

Adana'dan, Kozan'a seyir halinde olan Ümit Eroğlu yönetimindeki 01 U 04 27 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Eroğlu ile birlikte Özlem İçten (34), Atilla Karabulut (22), Gökhan Sapkayalı (37), Elif Gülmez ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi ve İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adana, Kozan, Adana, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs devrildi: 7 yaralı - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:35:47. #1.12#
SON DAKİKA: Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement