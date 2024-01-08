Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs devrildi: 7 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sularında Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi.

Adana'dan, Kozan'a seyir halinde olan Ümit Eroğlu yönetimindeki 01 U 04 27 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Eroğlu ile birlikte Özlem İçten (34), Atilla Karabulut (22), Gökhan Sapkayalı (37), Elif Gülmez ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi ve İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.