Köpeğini ezerek öldüren sürücüye tepki gösterdi - Son Dakika
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Köpeğini ezerek öldüren sürücüye tepki gösterdi

İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücü, aracıyla caddede seyir halindeyken bir köpeğin üzerinden geçti. Bu üzücü kaza sonucunda köpek hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi ise araç sürücüsüne tepki göstererek durmasını istediğini ancak durmadığını belirtti. Kadın sürücü özür diledi ancak hayvan sahibi bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadı ve özrün yetersiz olduğunu ifade etti.

29.02.2024 12:26  Güncelleme: 12:31
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İstanbul'da bir sürücü, aracıyla caddede seyir halindeyken köpeğin üzerinden geçti. Üzücü kaza sonucunda köpek hayatını kaybetti. Hayvanın sahibi ise araç sürücüsüne tepki göstererek durmasını istediğini ancak durmadığını söyledi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÖPEĞİN SAHİBİ NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

İstanbul Küçükçekmece'de aracıyla caddede ilerleyen bir sürücü, köpeğin üzerinden geçti. Kanlar içinde kalan köpek olay yerinde öldü. Hayvanın sahibi ise gördüğü manzara karşısında şoka girerek araç sürücüsüne sitem etti.

Kaza sonrası aracını durduran kadın, ölen köpeğin sahibinin yanına geldi. Üzüntülü adam, "Bağırıyorum, dur diyorum sana neden durmuyorsun? Abla niye böyle yapıyorsun?" diyerek kadına tepki gösterdi.

"HAYVANIN ÜZERİNDEN GEÇTİN, BUNU ÖZRÜ VAR MI?"

Sürücüyü uyarmasına rağmen durmadığını iddia eden adam olay karşısında ne yapacağını bilemedi. Taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamadı. Kadın, özür dilese de, ölen hayvan sahibinin, "Üstünden geçtin hayvanın, özrü var mı bunun? şu hale bak." sözleriyle karşılaştı. Talihsz olaydan geriye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Köpeğini ezerek öldüren sürücüye tepki gösterdi

Küçükçekmece, İstanbul, Hukuk, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpeğini ezerek öldüren sürücüye tepki gösterdi - Son Dakika

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