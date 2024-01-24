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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı - Son Dakika
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.01.2024 - 12:40,
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yalımköy yolunda seyir halinde olan 01 RG 586 plakalı Opel New Astra marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı
Kaynak: İHA
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Artuklu, Mardin, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı - Son Dakika
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