Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yalımköy yolunda seyir halinde olan 01 RG 586 plakalı Opel New Astra marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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