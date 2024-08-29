Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sürücüsünün kontörlünden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda 42 BP 688 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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