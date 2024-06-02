Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Kıtıbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

02.06.2024 12:29
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kıtıbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde 06 BVK 618 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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