Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam - Son Dakika
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Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam

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Survivor All Star 2025'te heyecan hız kesmeden devam ederken 24 Mart 2025 Pazartesi akşam kıran kırana geçen mücadelenin ardından yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Survivor'un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde İsmail Balaban ve Doğuş arasında kıran kırana geçen eleme düellosu adaya veda edecek ismi belirledi. Oyun sonu Survivor'a veda eden isim Doğuş oldu

25.03.2025 09:36  Güncelleme: 09:50
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025 yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor All Star'dan elenen isim ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı dün gece netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in 24 Mart 2025 tarihli son bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için parkurda mücadele verdi. Kıran kırana yarışın sonunda kadınlar haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazandı. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Sedat, Batuhan Gökgöz, Doğuş ve İsmail Balaban olmuştu.

ELEME DÜELLOSUNDA BÜYÜK KAPIŞMA!

İlk düello etabında Sedat ve Batuhan rakiplerini geride bırakarak potadan çıkmayı başardı. Final mücadelesinde ise İsmail Balaban ve Doğuş, Survivor'da kalmak için kozlarını paylaştı. Oyunun başında halka atışını tercih eden İsmail Balaban, kritik anlarda rakibine üstünlük sağlayarak 5-3'lük skorla galip geldi.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Survivor'dan elenen Doğuş Dicle veda konuşmasında; ''İnşallah konuşurken ağlamam. Üzgünüm, daha fazla kalmak isterdim. Ama kader kısmet burası. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bırakmadım, pes etmedim. İsmail daha iyi bir rakip çıktı ve beni yendi. Eline sağlık. Burada geçirdiğim her gün güzel ve keyifliydi. Tecrübe doluydu. Bir sürü tecrübeler edindim, arkadaşlar edindim. Güzel anılar biriktirdim. Bu ailenin de bir üyesi olduğumu düşünüyorum artık. Bir kusurum olduysa affedin. Sevdiklerime kavuşacağım ama burayı da özleyeceğim '' ifadelerini kullandı.

Survivor\'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam

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Son Dakika 3.Sayfa Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ramazan Demirci:
    Yıllardır böyle programları Yüce, ahlaklı, değerlerine sahip Aziz Türk Milleti'ne sunan, izleyen, izin veren herkes günahın batağındadır, neslin ahlakını ilk böyle programlarla bozdular, bu bize ekonomik ve fiziki savaş açanlardan daha büyük tehlike dir. Ne zaman uyanacaksınız da bu ucuz programları reyting yapmaktan geri duracaksınız? merak ediyorum. 29 1 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Bunlar gelsin bunları da içeri atın 9 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam - Son Dakika
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