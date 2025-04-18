Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı sürgüne yolladı - Son Dakika
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Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı sürgüne yolladı

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Heyecan ve rekabetin doruk noktasına ulaştığı Survivor All Star 2025'in dün akşam yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcalı yapılan kural ihlalini açıklayarak Almeda ve Pınar'ı sürgü adasına yolladı.

18.04.2025 10:58  Güncelleme: 11:29
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Survivor'da geçtiğimiz günlerde yapılan birleşme partisi sonrasında mavi takımın iki yarışmacısı Almeda ve Pınar'ın kamptan ayrılarak bir ev partisine gittiği anlaşıldı. Ada konseyinde yaşananları açıklayan Acun Ilıcalı, iki yarışmacıya da bir döneminses getiren cezalarından biri olan sürgün adası cezası verildiğini açıkladı.

Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı sürgüne yolladı

Acun Ilıcalı, ikilinin Paskalya'da bir ev partisinin içine girdiğini, eğlendikten sonra yiyecek ve içecekle dışarı çıkarken Almeda'nın düştüğünü ifade etti ve şöyle dedi: "Biliyorsunuz birleşmede sizleri rahat evlerde kaldırdık. Rahat şartlarda kaldınız. Birleşme partisinden sonrası günde olmak kaydıyla. Rahat ettirdik diye düşünüyorum ama bizim açımızdan problem var. Konumuz mavi takımla alakalı. Biz bütün iyi niyetimizle yarışmacılarımızı yorduktan sonra aralarda sürprizler yaparak birleşmede de misafir ettik. Niyetimiz biliyorsunuz gayet iyiydi ancak bu kamptan çıkıp giden iki isim var. Birincisi Almeda, ikincisi Pınar."

Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı sürgüne yolladı

Yaşananları anlatan Almeda ise "Dün Pınar'la birlikteydik Acun bey. Ondan sonra biraz sıkılmıştık. Hani bir de Türkiye'ye gideceğim, ailemi özledim vesaire onunda üstümde stresi vardı. Pınar'la da otururken bir an da yürüyelim dedik, çıktık dışarı. Yürüdük, ondan sonra bir şeyler oldu. Biraz aksiyon aradık galiba. Biraz saçmalamış olabiliriz. Çok diyecek bir şeyim yok. Gittik, selam verdim. Ondan sonra içeri girdik biz kenardan, müzik sesi iyi geldi vesaire dedik. Bir şeyler içmek istedik. Arkadaşta bize verdi. Biz sonra evimize döndük. Yarım saat oturmuşuzdur tahminimce. Sıkıntı olmasın diye erken döndük" ifadelerini kullandı.

Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı sürgüne yolladı

Kural ihlali yapan Pınar ve Almeda'ya 2 gün boyunca sürgün adasında kalma cezası verildi.

Survivor\'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı sürgüne yolladı
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Son Dakika 3.Sayfa Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı sürgüne yolladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sami Göksu:
    Ya AMG şu haberi son dakika ya haber yapacağınıza hayvanların çiftleşme sezonu koyun daha iyi bu ney amg habermi 33 4 Yanıtla
  • Seda1989:
    Bu haber neden son dakika haberi? kamu vicdanını zedeleyen hiç bir şey yok. 10 0 Yanıtla
  • Seda1989:
    Ben yapsam Acun'a hesap falan vermem, "yaptıysam yaptım senin malın değilim" der gerekirse oyunu terk ederim..... 5 2 Yanıtla
  • nihat karayel:
    Paraları yok nasıl eğlenceye girmişler başka birşey yapmamışlar mi 2 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    There's undeniable chemistry between us. Let's explore it with a touch that ignites a fire that burns long after the last word is spoken. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 1 Yanıtla
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