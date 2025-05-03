Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı - Son Dakika
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Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı

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Survivor 2025'te heyecan dolu mücadele devam ederken flaş bir olay yaşandı. Yarışmanın yeni bölüm tanıtımında, Almeda Baylan'ın davranışları nedeniyle acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacıya yönelttiği ''Herhangi bir temasta bulundun mu?'' sorusu ve Almeda'nın gerilim dolu yanıtı sonrası, diskalifiye olasılığı gündeme geldi. Almeda'nın yarışmadaki kaderi, yarın akşam belli olacak.

03.05.2025 13:23  Güncelleme: 13:39
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TV8'in fenomen yarışması Survivor 2025'te heyecan dolu mücadele sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Yarışmanın 4 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın çağırdığı acil durum konseyi dikkat çekti. Bu hafta kadın yarışmacılardan bir ismin eleneceği Survivor'da, Almeda Baylan hakkında kritik bir karar alınması gündemde. Fragmanda, Acun Ilıcalı'nın, Almeda'ya "Koşa koşa girmişim odaya, prodüksiyon peşimde. Herhangi bir temasta bulundun mu?" şeklindeki sorusu, olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı

Almeda Baylan ise fragmanda yaşananlara ilişkin, "Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım." sözleriyle kendini savundu.

ALMEDA'NIN KADERİ YARIN AKŞAM BELLİ OLACAK

Acun Ilıcalı'nın, konsey sırasında yarışmacıya yönelik, "Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz." ifadeleri ise dikkatleri üzerine çekti. Survivor izleyicileri, Almeda'nın yaşanan olay sonrası diskalifiye edilip edilmeyeceğini merak ederken, alınacak son karar 4 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek bölümde belli olacak.

Survivor\'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı

Acun Ilıcalı, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hakan Duztas:
    at yalanı silkeleyeyim inanani ?????? 16 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    HEPSİ KURMACA. REYTİNGLER DÜŞNCE NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRIYORLAR 11 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    iyice B çıktı 10 0 Yanıtla
  • Emrullah gullu:
    hikaye 10 0 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Acun Almeda dan ne istiyorsunuz Almeda en iyi oyuncu üzerine çok gidiyorlar hele o ayşe var ya birde sema çok tehlikelidirler adem de pusuya yatmış vaziyette bekliyor Almeda bu yıl kazanacak 1 0 Yanıtla
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