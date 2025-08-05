Suşehri'nde Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü, 18 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı, araçta bulunan 3 kişi ölü olarak çıkartılırken 1 kişinin cesedine minibüs kaldırıldıktan sonra ulaşıldı. 4'ü ağır 18 kişi ise yaralandı.

Kaza bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ordu iline seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan 21 AU 412 plakalı minibüs, sürücüsü A.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı. Kazada parçalanan minibüs kaldırıldığında 12 yaşında ki İbrahim Erol'un da cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS