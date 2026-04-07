Suşehri\'nde Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesi D- 100 karayolu Tokat istikameti 13. kilometresinde meydana geldi. Kazada A. Ç. yönetiminde 58 AGK 143 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak kazaya yaptı. Otomobilde bulunan sürücü, S. D. ve Y. M. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü A. Ç. Suşehri İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS