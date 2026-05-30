Suşehri\'nde Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Avculu Mahallesi Baraj kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, S.N.D. yönetimindeki 59 ANV 644 plakalı otomobil D-100 karayolu Baraj kavşağından ana yola çıkarken, Suşehri ilçesine seyir halinde olan S.D. idaresindeki 59 DM 745 plakalı Chery marka otomobil ile çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü ile birlikte yolcu konumundaki G.D. ve A.K. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkartılan yaralılar ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS