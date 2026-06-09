Suşehri\'nde Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arazide seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Bostancık köyü arazisinde meydana geldi. A.A. (65) yönetimindeki 58 SD 871 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olması nedeniyle Sivas'a sevk edilen A.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - SİVAS