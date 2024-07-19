Susurluk'ta araç kazası orman yangınına dönüştü - Son Dakika
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Susurluk'ta araç kazası orman yangınına dönüştü

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen bir araç kazası sonucunda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip ve araç ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmalarında 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 uçak, 4 helikopter, 1 dozer, 2 greyder ve 40 personel görev yapıyor.

19.07.2024 13:01
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Susurluk'ta araç kazası orman yangınına dönüştü

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir aracın kaza yapması sonrasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip ve araç ile hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Susurluk'a bağlı Ömerköy Mahallesi'nde bir araç kazası sonrası çıkan yangın ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Ormanlık alanda yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmalarında; 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 uçak, 4 helikopter, 1 dozer, 2 greyder ve 40 personelin görev yaptığı bildirildi.

Susurluk\'ta araç kazası orman yangınına dönüştü
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Susurluk'ta araç kazası orman yangınına dönüştü - Son Dakika
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