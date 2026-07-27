Susurluk’ta yanan araç ve araziye sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Susurluk’ta yanan araç ve araziye sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü

Susurluk’ta yanan araç ve araziye sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir araçta çıkan yangın, çevredeki araziye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, araçta maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir araçta çıkan ve etraftaki araziye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesine bağlı Göbel Mahallesi çöplük yolu mevkisinde meydana geldi. Bölgede bulunan 34 UT 5454 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevler, kısa sürede çevredeki araziye de sıçradı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, hem yanan araca hem de araziye yayılan alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın daha geniş alanlara yayılmadan tamamen söndürüldü. Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Balıkesir, 3. Sayfa, Susurluk, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk’ta yanan araç ve araziye sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Susurluk’ta yanan araç ve araziye sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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