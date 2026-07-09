Yangında 85 arı sandığı kül oldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde eski askeriye mevkisinde çıkan çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, alanda bulunan 85 adet arı sandığı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesi eski askeriye mevkisinde bulunan çalılık alanda meydana geldi. Alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını daha fazla alana yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, acı tablo soğutma çalışmalarında ortaya çıktı.

Çalılık alan içerisinde bulunduğu tespit edilen 85 adet arı sandığının alevlerin arasında kalarak tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR