Susurluk'ta işçi servisi ile ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Susurluk'ta işçi servisi ile ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

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Susurluk\'ta işçi servisi ile ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde işçi servisi ile ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri ticari araçta sıkışan sürücüyü kurtardı, yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde işçi servisi ile ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Susurluk ilçesine bağlı Kepekler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinden Susurluk istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 16 BOP 191 plakalı ticari araç ile Susurluk'tan Karacabey yönüne ilerleyen A.A. idaresindeki 16 BLU 665 plakalı işçi servisi kafa kafaya çarpıştı.

İtfaiye ekipleri yaralıları kurtardı

Çarpışmanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliği'ne bağlı 5 personel ve 1 araçla müdahale edildi. İşçi servisinde bulunan 8 yaralı ile ticari araçta sıkışan sürücü A.Y., ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan toplam 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Trafik akışını olumsuz etkileyen başka bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
BalıkesirSusurluk3. SayfaOtomobilİtfaiyeGüncelSon Dakika

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