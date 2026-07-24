Susurluk’ta korkutan yangın

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Balıkesir-Bursa karayolunun her iki tarafında etkili olan otluk ve sazlık alan yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Balıkesir-Bursa karayolu Susurluk Outlet mevkisinde meydana geldi. Karayolunun her iki tarafında bulunan otluk ve sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliğinden 2 araç ve 7 personel ile Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı 2 araç sevk edildi.

Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin gerçekleştirdiği müşterek müdahale sonucunda, alevler daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma işlemi yapıldı.