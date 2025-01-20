Susurluk'ta Sabah Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Susurluk'ta Sabah Yangını Kontrol Altına Alındı

Susurluk\'ta Sabah Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde çıkan bir ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının mutfakta başladığı ve can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

20.01.2025 12:49  Güncelleme: 12:52
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Balıkesir'in Susurluk ilçesi Dereköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 20 Ocak 2025 tarihinde saat 09.21'de gelen ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 09.25'te olay yerine ulaştı. Yangının, tek katlı müstakil bir evin mutfak kısmında başladığı ve kısa sürede büyüyerek yoğun dumanla birlikte hafif alevler oluşturduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler saat 10.35'te Susurluk İtfaiye İstasyonu'na döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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