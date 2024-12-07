Susurluk\'ta Seyir Halindeki Kamyon Alev Alev Yandı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki kamyon alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemesi yüklü 16 ADM 499 plakalı kamyon, Yeni Mahalle Günaydın Caddesi'nde, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal ederek yangına müdahale etti. Yangın sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, kamyonda ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor. - BALIKESİR