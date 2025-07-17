Susurluk\'ta Traktör Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Söğütçayır Mahallesi yolunda meydana gelen traktör kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AAN 616 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Susurluk Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında sıkışan Afganistan uyruklu sürücü H.M. ile yolcu F.S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR